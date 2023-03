Filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” premiado em festival de cinema da Índia

O filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, protagonizado por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, foi premiado no “Knight Of The Reel Awards”, um festival de cinema na Índia.

Nesta competição internacional, os atores João Paulo Rodrigues e Sofia Ribeiro receberam o Prémio “Outstanding Achievement Award”, na categoria “Melhor Ator” e “Melhor Atriz” respetivamente, pelas suas performances no filme. Já Miguel Cadilhe venceu o Prémio “Melhor Realizador” e Hugo Sousa “Melhor Design de Som”.

Em Portugal, esta comédia foi vista por mais de 320 mil pessoas, sendo uma recordista de bilheteiras. É o quarto filme português mais visto de sempre.

A película esteve, também, em exibição nos últimos meses nos cinemas da Suíça, Bélgica e Luxemburgo.

“Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” é a sequela do sucesso de 2013 “7 Pecados Rurais”, aquele que foi o último filme realizado por Nicolau Breyner e que levou cerca de 325 mil espectadores ao cinema, sendo o terceiro filme mais visto de sempre no nosso país, desde que há registos oficiais.

O filme ainda com nomes como Rui Unas ou Júlia Pinheiro, naquela que é a sua estreia na sétima arte e, ainda, Diana Nicolau, Carla Andrino, Rui Mendes, entre outros.

A autoria é de Miguel Cadilhe, com argumento de Frederico Pombares e Henrique Dias.