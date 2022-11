Filme produzido por Leonardo DiCaprio sobre incêndios de Pedrógão Grande chega aos cinemas

Leonardo DiCaprio produziu um filme sobre os incêndios que aconteceram em 2017 em Pedrógão Grande. “From Devil’s Breath” chega agora aos cinemas em Portugal.

O ator, de 47 anos, esteve por detrás da produção da curta-metragem que aborda a tragédia que atingiu Pedrógão Grande no verão de há cinco anos, vitimando 66 pessoas e fazendo 250 feridos.

As gravações do documentário de 40 minutos ocorreram em 2020 e acompanham a história de Nádia Piazza, que perdeu o filho e que foi presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, do bombeiro Sérgio Lourenço e de um dos feridos Vítor Neves.

Os bilhetes têm um custo “simbólico” de cinco euros porque revertem para um projeto solidário para reflorestar que será escolhido pela Casa do Impacto, que pertence à Santa Casa da Misericórdia.

“From Devil’s Breath” está em cena nas salas de cinema em Lisboa, Loulé, Viseu, Funchal, Aveiro, Braga, Matosinhos e Coimbra, com um total de 24 sessões.