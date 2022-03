Filomena Cautela antecipa 25 de abril: “Voltarei em cima do meu tanque”

View this post on Instagram

Em jeito de confissão ou desabafo: Esta foto tem precisamente 6 anos. Estava à espera para gravar, para quem acha que é pose, não sou dessas. A minha mãe estava cá e eu era feliz mas não sabia, sim esse lugar comum f$#&@. Hoje quero lembrar que celebrar o 25 de Abril fofinhos e fofinhas é essencial principalmente nesta fase. Adivinham se tempos ainda mais incertos e é aqui que os populistas ignorantes e fascizóides prosperam. Não podemos deixar, not on our watch (outro lugar comum). A semana passada mais de 450 mil espectadores acompanharam o 5 e ouviram mais um dos meus desabafos no final e obrigada caneco. Esta semana mais haverá, mas uma coisa é certa, a normalidade está à espreita, e agora voltarão a sair da toca quem vai sugar esta situação para seu aproveitamento político sem vergonha. Atentos todos. Eu voltarei a sair à rua quando deixarem, mas estarei em cima do meu tanque. PS. Para não levantar pó, não falei de formas de celebração nem vou alimentar discussões. Deve celebrar se. Hoje, no sábado e sempre.