Filomena Cautela é a anfitriã do NOS Alive 2023

O NOS Alive 2023 arranca já nos dias 6, 7 e 8 de julho e vai ter Filomena Cautela como anfitriã. A RTP é a estação televisiva oficial do evento.

Já na próxima semana, Lisboa vai “abanar” com música e festa. O NOS Alive 2023 tem início no dia 6 de julho, decorrendo também dia 7 e 8, no Passeio Marítimo de Algés. A RTP, como já havia sido divulgado antes, será a estação televisiva oficial do evento.

Durante os dias do festival, a partir das 17 horas, na RTP Play, poderá ver mais de 30 horas de emissão. A anfitriã do evento será a apresentadora Filomena Cautela “que vai estar em direto do recinto para mostrar o que está a acontecer no NOS Alive, com a presença de comentadores e muitos convidados”, segundo comunicado. A cobertura do evento também fica a cargo de de Miguel Rocha, Catarina Palma, Carina Jorge e Catarina Maia.

“Na quinta e sexta-feira, pelas 18h, e no sábado, a partir das 20h, a RTP2 traz emissões especiais em direto do recinto com Bruno Martins, Marta Rocha e Daniel Belo da Antena 3 que se juntam a Filomena Cautela e à restante equipa para oferecer as melhores histórias e comentários sobre os artistas do cartaz”, avança a estação televisiva.

Além disso, as redes sociais também farão parte da cobertura do evento, com a condução de Wandson Lisboa no Instagram da RTP.