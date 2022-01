Filomena Cautela e Vasco Palmeirm “unidos na parvoíce”

Em dupla que ganha não se mexe, parece pensar a RTP1 que, pela terceira vez, volta a juntar Filomena Cautela e Vasco Palmeirim no concurso “I Love Portugal”, que está em gravações.

Eles estão juntos… outra vez. Depois da apresentação do Festival da Canção, Vasco Palmeirim e Filomena Cautela voltam à parceria num programa, neste caso pela terceira vez: no “I Love Portugal”, o formato que entretém os telespetadores com perguntas sobre o nosso país, que está em gravações e deve estrear-se em agosto. Vasco e “Mena” trabalham, quase, de olhos fechados e revelam, em entrevista à N-TV, os segredos para uma das cumplicidades mais duradouras da televisão.

“A Mena publicou nas redes sociais uma imagem nossa, deixou três hipóteses para o contexto, mas houve logo quem dissesse: ‘estão a apresentar um programa juntos!’”, exemplifica Vasco Palmeirim. “Gostamos de fazer muito este formato e trabalhar um com o outro”, acrescenta o também animador das “Manhãs” da Rádio Comercial.

O segredo da dupla “é jogar a mesma liga, a da parvoíce, ao mesmo tempo que, ano após anos, nos vamos conhecendo melhor e preenchendo a branca um do outro”, resume o apresentador. “Não falamos enquanto nos estamos a arranjar nos camarins e eu entro com um badalo, que é para ele começar a andar”, brinca Filomena Cautela.

Na terceira edição de “I Love Portugal” há jogos novos e houve a manutenção dos capitães de equipa – Teresa Guilherme, Carlão, Toy e Carolina Deslandes. “Os clássicos ainda cá estão, como o presente que rebenta e o colocar o queijo na região certa do país”, acrescenta Filomena Cautela. “Depois há a banda afinada, música feita ao vivo e cem por cento portuguesa, tocada pela nossa banda e vão haver novidades nas vozes”, garante Vasco Palmeirim.