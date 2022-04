Filomena Cautela explica saída do “5 Para a Meia-Noite”

A atriz e apresentadora comentou, pela primeira vez, o abandono do “talk show” da RTP1, no final desta temporada. “O ‘5’ está a respirar ares de início”, defendeu.

Depois de ter anunciado que esta era a sua última temporada à frente do “5 Para a Meia-Noite” e de o diretor de Programas da RTP1 ter dado como certa a continuidade do programa, com novo apresentador – a revista “TV 7 Dias” adiantou o nome de Bruno Nogueira -, Filomena Cautela comentou, finalmente, porque abandona o “talk show”.

Num texto, longo, no qual faz um balanço do formato da passada quinta-feira, a apresentadora e atriz fala de alguns motivos e aponta “uma das grandes razões” pelas quais decidiu deixar o “5”.

“É propositado que só apareça hoje depois das manifestações da Cultura e as manifestações contra o racismo terem parado o país e terem sido tão ignoradas por quem deve informar”, começou por sustentar.

“O último ‘5’ foi mais um programa que vou guardar para sempre. Não foi só porque o @bossacoficial nos ofereceu este manifesto tão poderoso, tão importante e tão raro na televisão. Não foi só porque tivemos finalmente o regresso do público à nossa plateia e o ‘5’ é muito mais vosso que meu, e a presença de malta que gosta e vive este programa há muito, ali, faz me renascer. Não foi só porque a @catarinafurtadooficial teve a gentileza não só de nos falar com a franqueza e a coragem que lhe são características dos assuntos que realmente deviam ter espaço, mas porque nos relembrou que a sua dose de loucura é absolutamente hilariante”, continuou.

“Não foi só porque a beleza e a força da voz da @anabacalhau comove e o seu sorriso derrete o Mundo. Não foi só porque a @conceicaoqueiroztvi nos revelou que é uma mulher rara que já devia ter estado no nosso sofá há muito e que além de partilhar a sua história, nos desfez a rir. Não foi só porque foi um programa de mulheres feito por mulheres que os homens sem merdas adoraram, e não foi só porque falámos de racismo, cultura, urgências, pipis com casca, ou porque @beatrizgosta e a @blaya_con_dios partiram tudo como é seu apanágio, partimos a desconfinada da rainha @anamalhoa e mandámos um avião para a casa do ‘Big Brother’”.

“Foi tudo isto e foi assim, porque o ‘5’ está a respirar ares de início e está a caminhar para aquilo que acho que será o meu próximo projeto se me deixarem. Mas o ‘5’ deve evoluir mas manter-se o ‘5’”, defendeu.

“Serve isto tudo para dizer obrigada a todos os que acompanharam, aos milhares que me enviaram mensagens que me fizeram chorar, às nossas convidadas que me partiram TODA e à minha equipa mas com eles falo mais logo. Faltam três”, concluiu Filomena Cautela.