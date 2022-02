Filomena Cautela impressionada com relato de internauta ucraniana: “O que respondo?”

Filomena Cautela, como vários outros rostos conhecidos, tem acompanhado a guerra na Ucrânia e partilhou o relato de uma seguidora ucraniana.

A apresentadora, da RTP1, publicou várias mensagens de uma seguidora que mora em Kiev, Ucrânia, e que dá conta do terror que se vive no país.

“O Mundo assiste impávido à guerra e à morte. O Mundo assiste impávido à instalação de mais uma ditadura. Partilho isto aqui porque não fazer nada, e deixar que isto seja só uma tendência das redes sociais, não pode ser uma opção. Ninguém quer uma guerra mundial, mas existem várias estratégias. Que sejam seguidas agora. Já estamos muito muito atrasados”, começou por escrever na legenda.

“Uma rapariga ucraniana que me segue no Instagram a viver em Kiev começou ontem a enviar-me mensagens. Deixo-vos as mensagens até aos últimos dez minutos”, começou por relatar.

Nas mensagens trocadas com a ucraniana é possível ler: “Até há pouco tempo, pensava que não era verdade, soava como algo louco. Bombardeiam continuamente. Não sei o que pensar”, conta a seguidora.

De seguida, Filomena Cautela perguntou se ela estava e bem e a resposta foi: “Bem… até agora sim. Disseram na televisão que em uma hora irão haver 18 aviões russos em Kiev. Se bombardearem com força, vamos ter de ir para o abrigo, mas isto ainda não pode ser noticiado, porque está tudo a ser visto e as nossas mensagens estão a ser lidas, tenho tanto medo de escrever alguma coisa… Só posso dizer que bombardearam durante a noite e um pouco durante o dia, foram ouvidos tiros recentemente…”. “Estamos a ser bombardeados agora”, recebeu.

A comunicadora ficou chocada com o relato e questionou:”O que é que respondo a isto?”