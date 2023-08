Filomena Cautela: “O ‘I Love Portugal’ é a colónia de férias da televisão”

Com a estreia do novo “I Love Portugal” no passado domingo, na RTP1, a apresentadora “chuta para canto” a troca de Vasco Palmeirim por João Paulo Rodrigues e elogia o novo parceiro.

O “I Love Portugal” voltou aos ecrãs da RTP1 no passado domingo, 30 de julho, à noite e muitos telespetadores notaram a troca de Vasco Palmeirim por João Paulo Rodrigues. “Jota”, como é conhecido no meio da televisão, está agora no lugar que foi ocupado pelo radialista, ao lado de Filomena Cautela e, nas redes sociais, muitos telespetadores lançaram um “volta, Vasco”.

A apresentadora do habitual programa de verão da estação pública, que reúne caras conhecidas para jogar – na edição de estreia Raquel Strada juntou-se a Jorge Guerreiro, Sérgio e Nélson Rosado, Sónia Tavares, Nélson Évora, Aurea e Pedro Fernandes -, é evasiva na resposta à pergunta se foi “trocada” por Vasco Palmeirim.

“Podia mostrar a mensagem que ele me enviou… tudo o que está a acontecer agora aqui – o novo cenário, o João Paulo Rodrigues… – faz todo o sentido e há coisas que têm que acontecer no momento… em que acontecem. Mas, voltando ao início, não sinto nada que tenha sido trocada”, diz a apresentadora e atriz, em conversa com os jornalistas, à margem da apresentação do programa nos estúdios da RTP1, em Lisboa.

Sobre o novo parceiro do programa, “Mena” faz vários elogios. “É um privilégio enorme estar a fazer este programa e estar ao lado do ‘Jota’, porque é muito divertido. Quando começamos a trabalhar em duplas há sempre uma surpresa inicial, um ritmo e uma forma de estar que tu não conheces, e a alegria e a forma de estar do Jota são tão contagiantes que mesmo que esteja deprimida ele é mesmo uma lufada de ar fresco!”, assegura. “Acho que as pessoas que gostam dele sabem disso e ele vai ser mesmo uma pincelada de boa disposição, alegria e de cantorias, porque ele canta que se farta. Acho que vai ser uma boa surpresa e que encaixa que nem uma luva neste formato”.

Os elogios sucedem-se. “Fiquei muito contente porque acho que o Jota é inspirador, aquela pessoa que alguém quer ter como porta-chaves, tem uma gentileza, uma generosidade que são raras e isso é muito bonito. Já faço este programa há algum tempo, mas acho que tenho tudo a aprender com ele. Trabalhar com uma bateria de boa disposição e alegria não se pode pedir muito mais do que isso”.



Quanto à nova temporada, Filomena Cautela antecipa os programas que se seguem. “Temos capitães muito diferentes e surpreendentes, e isso é sempre muito feliz porque as pessoas querem participar… parece uma colónia de férias da televisão na qual as pessoas vêm para se divertir muito. Esta é a edição que mais jogos novos tem. Há muitos sustos, muitas surpresas, muitos ‘outfits’ estranhos, mas continuam a ser muito divertidos”, remata a apresentadora do “I Love Portugal”.