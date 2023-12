Filomena Cautela recebe avós no especial do “MasterChef Portugal”

Filomena Cautela vai apresentar o especial de Natal do “MasterChef Portugal”, que vai reunir avós na cozinha.

Para celebrar o Natal, a Chef Noélia, o Chef Diogo e o Chef Miguel convidaram Filomena Cautela para apresentar um programa e uma noite muito especial. Nove avós vão invadir a cozinha do “MasterChef” e mostrar que o ingrediente mais importante de qualquer cozinha é o amor.

A primeira prova que os avós irão enfrentar é uma clássica Caixa Mistério que, além de um livro de receitas, esconde mensagens muito especiais dos seus netos. Mas a emoção vai mais longe ao receberem na cozinha os netos para os ajudarem nesta ceia de Natal.

Os avós devem preparar clássicos da cozinha portuguesa para apresentarem aos jurados, que vão decidir quem vai competir na grande final deste programa especial. Os avós vão ainda ser surpreendidos com uma atuação musical de um convidado especial.

A segunda prova da noite é um desafio em equipa, mas antes de começarem, a música vai voltar a invadir a cozinha do “Masterchef”. Segue-se a competição e ambas as equipas têm de apresentar uma ceia de Natal para convidados surpresa. Quando as portas da cozinha se abrem, os avós são surpreendidos com uma presença muito especial para a consoada e para celebrar a magia do Natal.