Fim aos rumores: Sara Sampaio assume romance com filho do ator Jack Nicholson

Depois de muitos rumores no ano passado sobre uma alegada relação, a manequim portuguesa Sara Sampaio acaba de assumir o romance com o filho do ator Jack Nicholson.

Pontos nos “is”: depois de, no final do ano passado, terem sido vistos de mãos dadas num concerto dos Guns n´Roses, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Sara Sampaio assumiu a relação com Ray, filho do ator Jack Nicholson.

Os dois mostraram-se muito apaixonados nuns dias de férias num luxuoso “resort” da Polinésia Francesa.

“A terceira melhor coisa que me aconteceu. O meu rapaz”, escreveu a manequim portuguesa nas redes sociais.