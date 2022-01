Final do “The Voice Portugal” adiada devido a casos de covid-19

Casos de covid-19 entre os finalistas fizeram adiar a final do “The Voice Portugal” (RTP1), prevista para este domingo. Decisão passa para o dia 6 de fevereiro.

A final do “The Voice Portugal”, prevista para este domingo, não será emitida, “em virtude de alguns finalistas terem testado positivo à covid-19”, acaba de anunciar a RTP1 em comunicado.

“Assim, em sua substituição, será emitido o programa especial que assinalou os dez anos do ‘The Voice Portugal’”, acrescenta a estação pública.

A final do formato terá lugar apenas dentro de duas semanas, no dia 6 de fevereiro, devido ao facto de no dia 30 de janeiro decorrerem as Eleições Legislativas 2022.