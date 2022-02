Final do “The Voice Portugal”: Concorrentes com ambições em carreira na música

Mariana Rocha, João Leote, Rodrigo Lourenço, Daniel Fernandes e Edmundo Inácio disputam esta noite, na RTP1, a final do “The Voice Portugal” em busca do sonho da profissionalização.

Depois de duas semanas de adiamento, motivado por casos de covid-19 entre os concorrentes e pelas eleições Legislativas, a final do “The Voice Portugal” realiza-se esta noite, na RTP1, com cinco concorrentes em busca do sonho de fazer carreira na música.

Marisa Liz vai à final com João Leote, o finalista de António Zambujo é Rodrigo Lourenço, Aurea conta com Mariana Rocha na final e Diogo Piçarra conta com Daniel Fernandes e Edmundo Inácio.

Além dos cinco finalistas, o palco do “The Voice Portugal” recebe as atuações de Fernando Daniel com Piruka, Nenny, Rita Rocha e Anselmo Ralph com Diogo Piçarra.

A N-TV esteve à conversa com os cinco finalistas um dia antes de subirem ao palco e todos mostraram confiança. “Sempre estive convicta de que chegaria o mais longe que tivesse que chegar, desde que trabalhasse para isso”, afirma Mariana Rocha, que elogia a sua mentora nesta edição. “Gostei especialmente de trabalhar com a Aurea porque ela faz de tudo para que eu consiga fazer a melhor performance”.

“Esta edição do ‘The Voice Portugal’ foi incrível, pois contou com muito talento e pessoas maravilhosas e todas elas com o seu estilo próprio e identidade”, acrescenta. “O objetivo com o ‘The Voice Portugal’ é poder-mos continuar a trabalhar na música e estabelecer-nos como artistas, podendo um dia vir a ser os artistas de referência para as novas gerações de artistas portugueses”, conclui Mariana Rocha.

Daniel Fernandes admite que não pensou logo na final. “Nunca na minha vida. Nem pensava em virar uma cadeira na Prova Cega, quanto mais chegar à final! Sentir o carinho é gratificante e será ainda mais caso ganhe o ‘The Voice’”, diz à N-TV, para elogiar, em seguida, Diogo Piçarra. “Tem sido mágico comigo, tem uma forma de me acalmar perfeita, com os conselhos que me dá e todas as palavras de conforto que me dirige”.

A diversidade tem sido uma marca na edição deste ano do programa da RTP1 e Daniel, que é cantor lírico, chegou muito longe. “Nunca pensei que o Lírico conseguisse chegar à final e cá estou eu. Portugal também é do Lírico e o Lírico de Portugal!” E quanto ao futuro? “Serei levado até onde as pessoas me quiserem ouvir, é o povo que dita o sucesso de quem faz algo”.

Edmundo Inácio garante que não se deslumbra com a fama. “Sou uma pessoa de grandes objetivos, mas foco em todos os pequenos passos que dou sem nunca me deslumbrar com a pressão e a fama que ganhamos. Inicialmente entrei sem expectativas, apenas com um objetivo, representar a nossa música portuguesa com o maior respeito”, lembra. “Abdiquei de muita coisa e trabalhei imenso para chegar até aqui. Muitas horas de sono perdidas, pouco tempo com a família, amigos e namorada e recusei algumas propostas de trabalho na Indústria do Cinema…”

Quanto à relação com Diogo Piçarra. “A minha relação com o Diogo cresceu rapidamente e de uma forma muito espontânea. O Diogo faz-me sentir um músico profissional, onde debatemos ideias de igual para igual”.

“Vencer o ‘The Voice Portugal’ garante mais visibilidade artística e um contrato discográfico, mas acredito que há alguns concorrentes que têm muito potencial para caminhar lado a lado com artistas nacionais e ficar no top de vendas. Ganhar o ‘The Voice’ é o desejo de todos nós, mas a verdadeira vitória será daqueles que conseguirem entrar na indústria e permanecer imensos anos”, diz, à despedida.

Rodrigo Lourenço destaca a relação com os mentores, em especial com António Zambujo. “Gosto muito dele e já temos uma amizade muito boa, mas no início nem sempre entendia o seu humor e às vezes levava as coisas um pouco a peito. Só que agora, adoro-o!”

O jovem destaca, também, o papel dos apresentadores Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. “Os apresentadores são bastante simpáticos e estão sempre a apoiar, mesmo atrás das câmaras. E isso faz uma grande diferença, perceber que temos o apoio e carinho de todos”.

Rodrigo Lourenço pretende fazer carreira na música. “Ganhar o ‘The Voice’ pode ser um mudar de vida enorme, subir logo a escada saltando vários degraus de uma vez. Com o prémio posso realmente começar a minha carreira e fazer aquilo que mais gosto com sucesso”.

João Leote, por seu lado, admite: “Nunca pensei chegar até aqui. Está a ser uma experiência incrível”.

“Tenho a sorte de ter uma mentora super atenciosa e dedicada. A Marisa Liz é sempre muito disponível para me ajudar e orientar”, refere.

“Espero que o ‘The Voice’ me traga oportunidades na indústria musical. Quem sabe, gravar um disco com autores de referência para mim”, conclui.