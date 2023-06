Flávio Furtado falha novamente apresentação do “TVI Extra” por motivos de saúde

O apresentador Flávio Furtado volta a estar afastado do programa da noite do quarto canal por “recaída” de saúde. Alice Alves conduziu o programa.

Na noite de 27 de junho, terça-feira, voltou a registar-se a ausência de Flávio Furtado na condução do programa “TVI Extra”. O apresentador falhou novamente a apresentação do programa da TVI por “motivos de saúde”.

Como já havia acontecido no início do mês, Alice Alves foi a substituta escolhida para conduzir a noite do quarto canal na passada madrugada.

A apresentadora não adiantou detalhes sobre o estado do colega. “Hoje estou cá. O Flávio está em recuperação, teve uma pequena recaída. Em menos de nada está de volta. Um grande beijinho para ele, de mim e de toda a equipa. A torcer pelas rápidas melhoras do nosso Flávio”, notou.

O apresentador falhou a apresentação do programa no início do mês por problemas na saúde, e, mais tarde, foi revelado o motivo: uma diverticulite, a inflamação dos divertículos.

Quase uma semana depois da ausência, o apresentador voltou a estar à frente do “TVI Extra”. Recentemente, Flávio Furtado lançou farpas a Lili Caneças, alegando que a “socialite” teria ficado feliz com o internamento do apresentador.