Flávio Furtado regressa à apresentação do “TVI Extra”

O que é bom acaba depressa. Flávio Furtado regressou esta segunda-feira, 14 de agosto, à apresentação do programa “TVI Extra”, depois de ter passado férias no Dubai e nas ilhas Seychelles. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais: “Conto contigo?”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, o anfitrião do programa que aborda temas do universo cor-de-rosa foi bastante elogiado. “Claro que vou assistir ao Extra, porque o Extra sem si… não é a mesma coisa!”, “Saudades, Flávio. Nada contra a Alicinha mas Flávio é imprescindível. Temo que com o BB deixe de haver o ‘TVI Extra’” e “Faz muita falta” foram alguns dos exemplos.

Recorde-se que, durante as férias, Flávio foi acusado de ostentação e respondeu: “Com todo o respeito pela sua opinião, e não tendo que dar justificações a ninguém sobre o que partilho da minha vida pessoal nas minhas redes sociais, aqui vai… quando me vê ao início da madrugada na televisão, acabo de sair do meu ofício principal que muitas vezes começa às oito da manhã (depois de me ter deitado quase as quatro porque saio às duas)”, notou.