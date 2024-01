Flávio Furtado substitui Marta Cardoso na apresentação do “Extra”

Marta Cardoso foi quem conduziu o programa da meia-noite da edição do “Big Brother 2023”. Contudo, Flávio Furtado vai tomar o seu lugar.

Desde setembro, Marta Cardoso era a companhia dos telespetadores da TVI à meia-noite. A apresentadora conduzia o “Extra” da edição do “Big Brother 2023”. Contudo, não continuará com o seu papel no “Desafio Final”.

Porém, a cadeira não ficou vazia. Para tomar o seu lugar, entra Flávio Furtado, que vai ser o apresentador do formato. Assim, Flávio abandona também o seu papel como comentador.

De relembrar que a edição “Desafio Final” estreou-se este domingo, dia 7 de janeiro, com Cláudio Ramos na condução. O formato conta com a participação de ex-concorrentes, que entram novamente na “casa mais vigiada do país” para mais uma oportunidade. Leandro, Noélia, Miguel Vicente e Pedro Soá são alguns dos nomes.