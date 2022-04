Flávio Furtado: “Todos os dias penso na morte”

Flávio Furtado é o mais recente entrevistado de Maria Cerqueira Gomes. “Todos os dias penso na morte”, admitiu o comentador da TVI.

Flávio Furtado, comentador das galas do “Big Brother Famosos” aos domingos, é entrevistado neste sábado por Maria Cerqueira Gomes no programa “Conta-me”.

Numa conversa intimista, o comunicador falou da distância que o separa da família, que está nos Açores.

“Pela lei natural das coisas, os nossos pais vão primeiro que nós. Se tu agora recebesses um telefonema com uma notícia menos simpática (…), numa hora e meia estavas no Porto”, começou por referir no “teaser” de apresentação da conversa.

“Se eu recebesse agora uma notícia menos boa eu não consigo chegar aos Açores com o tempo que eu queria… ou a tempo de…”, acrescentou.

Finalmente, uma confissão: “Eu nunca tiro o som ao meu telefone. Tenho sempre o meu telefone na mesinha de cabeceira porque eu todos os dias penso na morte”, rematou.