Flávio Furtado volta a conduzir o “TVI Extra” após problemas de saúde

Flávio Furtado esteve afastado do programa “TVI Extra” por motivos de saúde, mas regressou esta segunda-feira, 12 de junho.

Flávio Furtado esteve afastado do programa “TVI Extra” desde a passada terça-feira, 6 de junho, tendo sido substituído por Alice Alves.

A revista “Lux” avançou que o apresentador “foi internado por conta de uma diverticulite”, mas a verdade é que já regressou ao pequeno ecrã esta segunda-feira, 12 de junho.

O regresso foi comunicado pelo próprio através das redes sociais: “Já estou de volta!”, anunciou.

“Devagar, devagarinho, mas cheio de força para seguir em frente. E não podia deixar de agradecer por todas as vossas mensagens de carinho e preocupação. Beijinhos e estamos juntos. Até logo no ‘TVI Extra’. Cuidem-se!”, referiu.

Recorde-se que o “TVI Extra”, novo formato da estação de Queluz de Baixo, estreou no dia 28 de maio e promete trazer as últimas notícias do universo cor-de-rosa aos telespectadores.