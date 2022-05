Florbela Queiroz agradece a Daniel Oliveira: “De uma mãe desfeita para um pai maravilhoso”

Dias depois da morte do filho, Manuel, Florbela Queiroz agradeceu o apoio do diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.

Florbela Queiroz está de luto pela perda do filho, Manuel, vítima de um ataque cardíaco e, neste fim de semana, agradeceu todas as mensagens de pesar de amigos e familiares, em particular ao diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.

“E porque sou uma mulher muito grata a quem tratou o Manel com muito amor, sem desprimor para ninguém tenho que agradecer à SIC na pessoa de um amigo verdadeiro do Manel: Daniel Oliveira!”, começou por escrever a atriz nas redes sociais.

“De uma mãe desfeita para um pai maravilhoso: muito obrigada!”, acrescentou Florbela Queiroz.

A atriz referiu, em seguida, que vai dedicar o espetáculo deste sábado ao filho desaparecido nesta semana. “Meus amigos, hoje o meu espetáculo é feito em homenagem ao meu Manel! Queria avisar que seja o que for que tenham ou venham a publicar sobre a minha dor não dei nem darei nenhuma entrevista a falar do único amor da minha vida (…)”

“Terei muito prazer em ir à televisão falar do meu trabalho, da minha carreira e do espetáculo que estou a fazer, ‘Olha que Duas’. Grata por toda a força que recebi e por todo o carinho que me têm (…)”, rematou.