Fome, dores e baratas: Daniel Guerreiro do “BB2020” revela vida de tragédia

O mentalista da casa “mais vigiada” do país partilhou com os outros participantes uma adolescência de dificuldades e na qual a sua vida chegou a estar em perigo.

Um relato de horror. Daniel Guerreiro, participante do “Big Brother 2020”, da TVI, reuniu os colegas na mansão da Ericeira para partilhar a sua história de vida. A propósito do tema que estava a ser discutido, a restauração, o “mentalista” contou que foi trabalhar para o Sul do país.

“Terminei o nono ano e fui trabalhar para o Algarve em restauração. Trabalhava 14 horas por dia”, começou por informar.

“Morei num barracão com baratas, vivi em sítios com beliches com o pior cheio e pessoas a masturbarem-se. Dormi na rua, passei fome, contorci-me de dores, só fiz pão com farinha e água”, acrescentou Daniel Guerreiro, para espanto dos colegas.

“Juntei-me a pessoas mil vezes mais pobres do que eu. Estive nas barracas deles. Vivi num meio onde pessoas morreram com conflitos, tive problemas com a lei. Fiz coisas que se dissesse aqui a polícia estava à minha espera”.

Finalmente, o jovem abordou a doença. “Tive uma depressão aos 16 anos e só saí aos 21, com ataques de pânico, ansiedade, alucinações e desmaios. Fui tratar-me e começei a curar-me”, rematou Daniel Guerreiro.