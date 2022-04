Polícias tiraram fotografias explicitas do acidente de Kobe Bryant

A polícia de Los Angeles confirmou que oito agentes divulgaram fotografias explícitas do acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant, a filha, Gianna, e sete pessoas.

O xerife Alex Villanueva garantiu à imprensa norte-americana, na segunda-feira, que as imagens foram eliminadas e, posteriormente, revelou no Twitter estar “arrasado e com o coração partido” pela conduta dos agentes envolvidos.

I am devastated and heartbroken by the conduct of those first responders who had the responsibility to protect the dignity and privacy of the victims who perished in the tragic helicopter crash in #Calabasas. #SheriffV

See video from NBC Today Show: https://t.co/aXw8WpsNNF

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) March 2, 2020