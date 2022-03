Francisca é a grande vencedora do “Hell’s Kitchen Portugal”

Francisca foi a grande vencedora da primeira edição do programa “Hell’s Kitchen Portugal” (SIC). A cozinheira já trabalha no restaurante do “chef” Ljubomir Stanisic.

Foi encontrada, na noite deste domingo, a grande vencedora do “Hell’s Kitchen Portugal” (SIC). No confronto final entre Francisca e Lucas, o apresentador do formato, o “chef” Ljubomir Stanisic, acabou por escolher a cozinheira de Mação.

Além do carro que levou para casa, Francisca já começou a trabalhar no “100 Maneiras”, o restaurante do conhecido “chef” em Lisboa.

“Se há um ano alguém me dissesse que eu ganhava, a minha resposta era ‘sócio’ tu não estás bem da cabeça”, brincou a cozinheira.

“Um obrigada especial à minha família, aos meus amigos e a todos vocês desse lado que me acompanharam nesta aventura”, concluiu Francisca.