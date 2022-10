Frederica Lima abandona a casa do “Big Brother 2022” (TVI)

Frederica Lima foi expulsa da “casa mais vigiada do país”, durante a gala em direto do “Big Brother 2022”, emitida este domingo, 23 de outubro, pela TVI.

A namorada de Nuno Homem de Sá foi até ao último momento das nomeações com Catarina Severiano. Contudo, no confronto final, a concorrente foi expulsa do jogo com 54 por cento dos votos.

Para a semana, os restantes concorrentes que ficaram dentro do “reality show” da TVI votaram para eleger os nomeados. São eles: Diogo Coelho, Patrícia Silva, Catarina Severiano, Jéssica Gomes e Bárbara Parada.

Miguel Vicente e Sónia Pinho sãos os líderes desta semana do “Big Brother 2022”.