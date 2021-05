Frente a frente: Teresa Guilherme recebe André Filipe na gala do “Big Brother”

Depois de ter estado internado no Hospital do Barreiro com um surto psicótico, André Filipe vai estar esta noite na gala do “Big Brother – A Revolução”.

Teresa Guilherme vai entrevistar, na noite deste domingo, o ex-concorrente André Filipe na gala do “Big Brother – A Revolução”.

Ontem, durante o “Extra”, Maria Botelho Moniz anunciou o frente a frente entre a apresentadora do “reality show” e o jovem que teve uma crise psicótica e viu-se obrigado a abandonar a mansão da Ericeira, depois de ter pintado as paredes e atirado objetos para a piscina.

Numa recente entrevista ao “site” Dioguinho, André Filipe garantiu que não foi o único a perder a cabeça e apontou o dedo a Bruno.