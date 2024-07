“Fui à casa do DILEMA”. Manuel Luís Goucha mostra-se à porta de novo reality show

“Fui à casa do DILEMA! Amanhã (terça-feira, 2 de julho) mostro mais! Isto não é uma casa, é um resort!”, partilhou Manuel Luís Goucha, ao mostrar-se à porta do novo reality show da TVI, com ele na apresentação.

O programa estreia domingo, 7 de julho, e gradualmente vão-se revelando detalhes, como o cenário da casa, que se situa perto daquela onde, no passado fim de semana, terminou mais uma edição do “Big Brother”.

O formato é um original francês produzido pela Andebol, e divide os concorrentes em duas equipas, que terão pela frente dilemas difíceis, prometendo momentos divertidos, mas também experiências mais duras.

Num ambiente de férias, inclusive com areia da praia no cenário, os concorrentes vão partilhar o dia a dia confinados e filmados durante todo o tempo. Em jogo, estarão caras conhecidas de outros “realities shows”, como Bernardina Brito e Catarina Miranda, e o vencedor ganhará um prémio de 50 mil euros.