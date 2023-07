Futebolista Kika Nazareth assina contrato exclusivo com banco

Kika Nazareth, jogadora de futebol da Seleção Nacional, assina contrato e é a nova cara do banco BPI.

Em vésperas de partir para a Nova Zelândia para uma participação no Mundial e depois de uma receção no Palácio de Belém para elogios de Marcelo Rebelo de Sousa, nesta segunda-feira, 10 de julho, Kika Nazareth marca mais um ponto.

A internacional portuguesa assinou um contrato exclusivo de direitos de imagem com uma entidade bancária. Com a duração de um ano, o acordo prevê o protagonismo de Kika em iniciativas de marketing, publicidade e responsabilidade social do banco.

Esta parceria vem reforçar a aposta do BPI no futebol e, em particular, na modalidade feminina. “A Kika é um dos talentos mais promissores do desporto português e um exemplo inspirador para muitos jovens, pelo esforço que exige conciliar uma carreira no futebol profissional com os estudos universitários na área da gestão. Acredito que esta parceria vai contribuir para valorizar ainda mais o talento feminino, no futebol e no país”, afirma João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do BPI.

“Agrada-me poder confiar as minhas poupanças e investimentos a um Banco que tem vindo a investir no crescimento do futebol feminino, seja na Liga BPI ou na Seleção Nacional, e na promoção da inclusão no desporto e na sociedade,” explica a atleta.

Kika Nazareth sagrou-se tricampeã nacional este ano e como a melhor jovem jogadora da Liga BPI 2022/23.