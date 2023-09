Gabriela Barros dá as boas-vindas à sua primeira filha

Gabriela Barros já foi mãe e deu as boas-vindas à sua primeira filha. A atriz deu a novidade através das redes sociais.

Gabriela Barros e o companheiro, Miguel Thiré, deram as boas-vindas à sua primeira filha. A notícia foi avançada pela atriz, através de uma fotografia publicada nas redes sociais onde surgem em família. Gabriela foi mãe pela primeira vez no passado sábado, dia 26 de agosto, porém as informações apenas foram publicadas esta noite.

“Filha, sou mãe…parece que ainda não caiu a ficha. Agora somos três. Para sempre”, começou por escrever.

“Uma semana de ti. Entre mamas, fraldas, colos e choros (não só os teus), vamos nos conhecendo uns aos outros e curtindo a anestesia do amor! Mal posso esperar para que conheças melhor o pai que te calhou na rifa. Um paizão de primeira viagem e da tua mais bela viagem de todas. Esta a que chamamos de vida”, acrescentou.

“Sê bem-vinda ao mundo, filha. Sê bem-vinda Laura! 26.08.23”, concluiu.