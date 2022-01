Gabriela Sobral conta como reagiu a novela de Cristina Ferreira: “Disse que ela era maluca!”

É a primeira entrevista da nova diretora da produtora de novelas Plural: Gabriela Sobral pegou na trama idealizada por Cristina Ferreira e conta como foi a sua primeira reação ao esboço de “Festa é Festa!”.

Saiu da SIC, passou longos meses fora da indústria das novelas, mas está de volta à direção da produtora Plural e à TVI: Gabriela Sobral estreia-se, neste regresso, com a novela da autoria de Cristina Ferreira, “Festa é Festa!”, e revela a primeira reação quando soube do que se tratava.

“Disse que ela era maluca, mas depois a Cristina e o autor lá me convenceram que isto não era uma coisa assim tão descabida”, diz Gabriela Sobral à N-TV, à margem das mais recentes gravações na zona de Alenquer.

A desconfiança inicial tinha um motivo. “A comédia é a coisa mais difícil de se fazer, mas arranjámos um texto e ator maravilhosos; há estreias em novela como o Carlos M. Cunha, o Pedro Alves ou o Manuel Marques”, destaca a diretora da Plural.

Quanto ao projeto, Gabriela Sobral mostra-se ambiciosa. “Vamos fazer história com esta novela. É um género diferente, tem todas as histórias e dramas, mas um tom diferente de humor. As pessoas vão estar agarradas ao ecrã porque se vão sentir bem, vão estar próximas das pessoas da aldeia, porque já as viram passar na sua vida”.

“Festa é Festa!” acontece já depois de passada a pandemia. “Estamos em abril e estreia no fim do mês e atravessa o verão, que é promissor para todos nós, que vamos ter de desconfinar algum dia. Se não desconfinarmos, a novela vai desconfinar e fazer as pessoas tornarem-se mais leves e dançar. O público bem precisa de uma nova era”, conclui Gabriela Sobral.