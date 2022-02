Gabriela Sobral vai dirigir os Conteúdos e Produção da Plural

Gabriela Sobral aceitou o desafio e vai assumir a direção de Conteúdos e Produção da produtora Plural Entertainment, que trabalha regularmente com a TVI, onde esteve entre 1999 e 2010.

Depois de ter saído da direção da SIC, em 2018, ao fim de oito anos de ligação, a companheira da atriz Inês Herédia tem estado afastada do mundo televisivo. Agora, Gabriela Sobral regressa para dirigir os conteúdos e produção da mediática produtora.

“Fui desafiada a trabalhar: a dirigir os conteúdos e a produção da Plural Entertainment”, começou por explicar a nova diretora de Conteúdos e Produção num comunicado.

“Segura deste enorme desafio e da responsabilidade que me espera, acredito na força desta empresa, na capacidade que tem de crescer, de inovar, de mobilizar profissionais e equipas, de conquistar novos patamares, mantendo sempre como padrão a excelência”, acrescentou.

“É com uma enorme vontade de fazer acontecer, espírito de vencer e com os olhos postos no futuro que regresso a esta empresa”, rematou Gabriela Sobral.

A nova diretora de Conteúdos e Produção da Plural e a companheira, Inês Herédia, têm em comum dois filhos gémeos, Luís e Tomás. Lembre-se que a atriz faz anos no mesmo dia dos meninos.