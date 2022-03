“Gaffes” e o novo “Zé Maria”: os primeiros concorrentes do “Big Brother Zoom”

Está aí a nova edição do “Big Brother Zoom”, com 18 concorrentes de todas as localidades do país e do estrangeiro. O programa arrancou com uma “gaffe” de uma concorrente sem pudores e com a descoberta do “novo” Zé Maria.

Um a um, Cláudio Ramos começou a apresentar na noite deste domingo os 18 concorrentes do “Big Brother Zoom”. E a produção aposta na reciclagem, neste caso de Zé Maria, do primeiro programa, há 20 anos, e de António, da “Casa dos Segredos 1”.

Estas duas “personagens” do campo e ligadas aos animais terão levado à seleção do primeiro concorrente, Rui Alves, um pastor, de 22 anos, que chega de Vila Real e que toca “acordeão” e que deseja ser conhecido no programa para poder dar “muitos concertos”.

Também do Norte, mas de Vila Nova de Gaia, chega Sónia, 26 anos, vendedora ambulante. A jovem entrou no programa sem complexos, garante que não se depila com lâmina e já chocou os telespetadores com a pergunta, em jeito de “gaffe”: “Como é que eu vou tirar a pint…” à frente de toda a gente?”

Já Yuri, 27 anos, vem de Oliveira do Bairro, mas tem um passado nos Estados Unidos, onde ganhou uma série de títulos junto à comunidade portuguesa de New Jersey.

Diogo, 33 anos, de Lisboa, trabalha em Marketing Digital. Quer participar no “Big Brother”, entre outras razões, pela oportunidade de “apadrinhar” a causa da “saúde mental”.