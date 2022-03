Gala do “Big Brother” passa para o sábado, mas há emissão especial ao domingo

A TVI garantiu esta sexta-feira que, apesar da mudança para o sábado, as galas do “Big Brother” não se esgotam neste dia e haverá conteúdos do “reality show” ao domingo.

Com a estreia, neste domingo, do “All Together Now”, de Cristina Ferreira, as galas do “Bi Brother – Duplo Impacto” são antecipadas para a sábado, mas a TVI garante que o “reality show” continua a ser acompanhado ao domingo à noite.

“Cada estação de televisão tem a sua estratégia e a mudança de dia de emissão do ‘BB’ para sábado permite à TVI oferecer aos portugueses um fim de semana de puro entretenimento”, começa por referir o comunicado enviado às redações.

“E com surpresas. A noite de domingo não se encerra no ‘All Together Now’, a TVI vai emitir logo de seguida um ‘BB’ extra com uma primeira parte especial: em direto com Teresa Guilherme e Cláudio Ramos com uma reviravolta no jogo”.

“Depois, Alice Alves e Mafalda Castro acompanhadas de comentadores e do concorrente expulso, fazem a análise dos últimos acontecimentos da casa”, informa a TVI.