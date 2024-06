Gena Rowlands, de “O Diário da Nossa Paixão”, sofre da mesma doença que a personagem

Gena Rowlands, atriz que deu vida à versão mais velha de Allie, foi diagnosticada com Alzheimer há cinco anos, revelou o filho Nick Cassavetes.

A atriz, de 94 anos, que interpretou Allie, de Rachel McAdams, numa idade mais avançada, sofre de Alzheimer, confirmou o filho, Nick Cassavetes, em entrevista à Entertainment Weekly.

“Consegui que a minha mãe interpretasse a Allie mais velha [em ‘O Diário da Nossa Paixão’] e passámos muito tempo a conversar sobre Alzheimer e a querer ser autênticos com isso, e agora, nos últimos cinco anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer”, contou à publicação.

“Está com demência total. E é de loucos – vivemos isso, ela representou-o e agora está connosco”, acrescentou Cassavetes, que também realizou o filme baseado no romance de Nicholas Sparks.

A mãe de Gena Rowland, Lady Rowland, também sofreu de Alzheimer, recordou a Variety. Em declarações à revista O, de Oprah Winfrey, a artista revelou, em 2004, que se inspirou na progenitora para desenvolver o papel.

“Eu atuei em vários projetos que o Nick dirigiu. Este último – “O Diário da Nossa Paixão” – foi particularmente difícil porque eu interpreto um personagem que tem Alzheimer. Eu passei por isso com minha mãe, e se Nick não tivesse dirigido o filme, acho que não teria ido em frente. Foi um filme difícil, mas maravilhoso”, recordou, aquando da promoção da película.

Ao longo de 40 anos de carreira, Rowland venceu quatro Emmys, dois Globos de Ouro e, em 2015, um Óscar honorário. Colaborou com o ex-marido, John Cassavetes, em vários filmes, como “Uma Mulher Sob Influência” (1974) e “Glória” (1980).

Despediu-se do grande ecrã em 2014, quando protagonizou, ao lado de Cheyenne Jackson, o filme “Six Dance Lessons in Six Weeks”.