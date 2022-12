Georgina defende Ronaldo e atira-se a Fernando Santos

Georgina Rodríguez acaba de defender Cristiano Ronaldo no rescaldo da eliminação do Mundial e “atira-se” ao selecionador Fernando Santos.

Poucos minutos passavam do final do jogo que Marrocos atirou Portugal para fora do Mundial quando Georgina Rodríguez defendeu Cristiano Ronaldo, que entrou na segunda parte do desafio, e se “atirou” a Fernando Santos.

“Hoje o teu amigo e treinador decidiu mal”, começou por referir a argentina nas redes sociais.

“Esse amigo para quem tens palavras de admiração e respeito”, acrescentou.

“O mesmo que ao meter-te em jogo viu mudar tudo, mas era tarde. Não se pode subestimar o melhor jogador do mundo, a sua arma mais poderosa”.

“Tão pouco se pode dar a cara por alguém que não o merece. A vida dá-nos lições. Hoje, ao termos perdido, aprendemos”, concluiu Georgina Rodríguez.