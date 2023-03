Georgina revela famosos que vão estar com ela no novo documentário

A segunda temporada do docu-reality sobre a vida de Georgina Rodriguez vai contar com a participação de famosos como Rosalía, Christina Aguilera, Nathy Peluso, Bella Hadid e Sebastián Yatra.

O anúncio foi feito pela própria nas redes sociais da plataforma de streaming Netflix e numa antecipação da chegada da segunda parte da série, com estreia marcada para 24 de março.

Para lá da presença de famosos, com quem a empresária se cruzou em concertos ou em galas como os Grammy latinos, Georgina destapa mais um pouco do véu de um documentário que vai também abordar momentos muito complexos e de luto pelos quais passou como a perda de um dos filhos gémeos no parto.