Georgina Rodríguez apoia Cristiano Ronaldo antes de jogo da Seleção

Georgina Rodríguez usou a camisola da Seleção portuguesa para apoiar Cristiano Ronaldo antes do jogo com Israel, que Portugal venceu por 4-0.

Horas antes do jogo de preparação desta quarta-feira, antes do início do Euro 2020, entre Portugal e Israel – vitória da equipa das “Quinas” por 4-0 -, a modelo espanhola partilhou nas redes sociais uma fotografia com a camisola da seleção portuguesa com o número sete, destacando o apoio ao “internacional” português, que marcou mais um golo pela Seleção (o 104).

“Boa sorte meu amor”, pode ler-se na publicação no Instagram.

Também a mãe do futebolista, Dolores Aveiro apoiou Cristiano Ronaldo. “Boa sorte a nossa seleção, todos juntos venceremos”, afirmou.

O casal tem uma filha em comum, Alana, de três anos. Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, de nove, e dos gémeos, Eva e Mateo, de três, que nasceram com recurso a gestação de substituição.