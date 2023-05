Georgina Rodríguez brilha na passadeira vermelha do Festival de Cannes

Georgina Rodriguez elegeu um vestido longo, de corte “sereia”, e mostrou-se sorridente na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes.

Georgina Rodríguez desfilou na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes com um vestido longo, de corte “sereia” e em tons de dourado. Ali Karoui, designer tunisino, ficou encarregue pelo modelito que foi bastante elogiado na internet.

Nas fotografias captadas, Gio surgiu sorridente e confiante, desvalorizando as últimas notícias que saíram na imprensa sobre a alegada separação de Cristiano Ronaldo.

A modelo, de 29 anos, foi convidada para assistir à apresentação do filme “L’été dernier” de Catherine Breillat.

Posteriormente, a companheira do avançado do Al-Nassr, da Arábia Saudita, marcou presença na gala solidária amfAR, que teve lugar no prestigiado Hotel du Cap-Eden-Roc. Para o evento, Georgina elegeu um vestido preto de lantejoulas e com os ombros destapados, também de Ali Karoui. Contudo, a atenção desviou-se para o enorme colar de diamantes que carregava ao pescoço, uma sugestão da conceituada marca Chopard.

Recorde-se que antes de chegar à passadeira vermelha, Gio já se tinha mostrado em Cannes, nas redes sociais, onde utilizava um vestido curto roxo: “Em preparação para Cannes”, escreveu na legenda da publicação. Cristiano Ronaldo não resistiu e comentou três emojis de coração.

Embora o casal esteja a fazer tudo para contrariar os rumores, Léo Caeiro, amigo próximo da família Aveiro, afirmou que o casal já está separado: “Acredito que o Cristiano irá anunciar a separação em breve e pedir respeito. Tenho a certeza absoluta”, disse.