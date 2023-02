Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo podem ter casado em segredo

Georgina Rodríguez fez uma publicação que deixou algumas questões no ar. Será que a modelo e Cristiano Ronaldo casaram em segredo?

Foi após uma publicação alusiva ao Dia dos Namorados, esta terça-feira, 14 de fevereiro, que as dúvidas surgiram.

A espanhola publicou uma fotografia em que mostra a mesa do jantar romântico e uma mão com um anel, com Georgina Rodríguez a descrever: “Com o meu marido” e acrescentou um emoji em forma de coração.

Recorde-se que o casal tem duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda. No entanto, o craque português é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.