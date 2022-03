Georgina Rodríguez está em Lisboa com Cristiano Ronaldo e prepara malas para Inglaterra

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo chegaram esta tarde a Lisboa, antes do craque ser oficializado no Manchester United. Agora, preparam as malas para Inglaterra.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aterraram esta tarde no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois do avançado se ter despedido da Juventus e alguns minutos antes de ser oficializado no Manchester United.

O casal foi apanhado pelos fotógrafas e câmaras a chegar ao edifício do craque, no centro de Lisboa, onde entrou em passo apressado.

Cristiano Ronaldo foi convocado pelo selecionador nacional, Fernando Santos, para os dois jogos a contar para o Mundial do Catar, a 1 de setembro, frente à República da Irlanda e a 7, com o Azerbaijão, e o CR7 deve fazer da sua casa na Rua Castilho o “quartel-general” na capital nos próximos dias.

Depois de Madrid e de Turim, o casal vai viver em Manchester, no norte de Inglaterra, onde Cristiano Ronaldo se afirmou como jogador de nível mundial depois de ter começado a carreira como jogador profissional no Sporting.