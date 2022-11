Georgina Rodríguez marca presença nos Grammy Latinos

Georgina Rodríguez desfilou, esta quinta-feira, 17 de novembro, na passadeira vermelha da cerimónia de entrega de prémios dos Grammy Latinos, nos Estados Unidos.

As estrelas das indústria musical latina juntaram-se na noite desta quinta-feira para celebrar a cultura e receber prémios no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, Nevada.

Entre as caras conhecidas que marcaram presença no evento destaque para a namorada de Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez desfilou com um vestido castanho com brilhantes visíveis e uma saia decotada.

Além da namorada do craque da Seleção Nacional, também estiveram na 23.ª edição do evento artistas como Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Becky G, Karol G, Christina Aguilera, entre outros.