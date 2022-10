Georgina Rodríguez mostra filho Mateo a ver o pai Cristiano Ronaldo a jogar

Georgina Rodríguez mostrou o filho Mateo contente em frente ao ecrã depois do pai, Cristiano Ronaldo, ter marcado um golo no jogo do Manchester United para a Liga Europa.

O craque português voltou aos golos, esta quinta-feira à noite, 27 de outubro, no encontro contra o Sheriff para a quinta jornada da fase de grupos da prova europeia no estádio de Old Trafford, em Manchester.

Entre os milhares que festejaram e assistiram à partida, o atleta teve um adepto especial, o filho Mateo. A namorada do atleta publicou, no InstaStories, uma fotografia de Mateo feliz com o golo do progenitor.

Além de Mateo, o futebolista é pai e Eva e Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição. Por sua vez, o “capitão” da Seleção Nacional também tem as filhas, Alana e Bella, fruto da relação com Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo voltou aos golos após ter sido castigado com uma semana de ausência da convocatória pelo clube inglês. O avançado foi punido por ter rejeitado entrar no encontro com Tottenham (Liga Inglesa), como substituto na segunda parte, e saído do relvado mais cedo do que os colegas, dirigindo-se para o balneário.

O “internacional” português chegou mesmo a pedir desculpa, no perfil de Instagram, pela decisão tomada no “calor do momento”, prometendo trabalhar em equipa para atingir os objetivos do clube.