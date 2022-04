Georgina Rodríguez: “No dia que conheci o Cristiano Ronaldo a minha vida mudou”

Georgina Rodríguez prepara-se para estrear o seu “reality show” “Soy Georgina”, no próximo dia 27 de janeiro, na Netflix, e tem vindo a partilhar alguns vídeos promocionais.

No último “teaser” partilhado pela companheira de Cristina Ronaldo é possível ouvir a modelo recordar o passado humilde e o dia em que conheceu o craque português.

“A minha chegada a Madrid foi… tremenda. Andava à procura de apartamentos baratos… 300 euros. E acabei num apartamento que tinha sido uma dispensa, com muito frio no inverno e muito calor no verão”, começou por recordar.

“No dia em que conheci o Cristiano [Ronaldo], a minha vida mudou”, afirmou de seguida a mãe de Alana Martina.

Recorde-se que o casal está à espera de mais dois filhos, um casal de gémeos. No entanto, o capitão da seleção nacional já é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.