Georgina Rodríguez quer casar-se com Ronaldo: “Não depende de mim, mas gostava”

Georgina Rodríguez divulgou as primeiras imagens do seu documentário “Soy Georgina”, da Netflix. A namorada de Cristiano Ronaldo já pensa no casamento.

Depois de ter sido notícia várias vezes, eis que espanhola divulgou, no perfil de Instagram, as imagens oficiais de promoção do novo projeto biográfico.

“Finalmente, posso partilhar com vocês este exclusivo de “Soy Georgina”, brevemente na Netflix”, pode ler-se na legenda.

No vídeo promocional, Georgina Rodríguez surge em várias eventos onde marcou presença, a ler as cartas dos fãs, nas festas de aniversário dos filhos do atleta e a dar um beijo a Cristiano Ronaldo.

Destaque também para Miguel Paixão, amigo do atleta português, que pergunta à empresária pelo casamento dentro de um avião e esta responde dizendo que não depende de si. “Não depende de mim, mas gostava”, refere a empresária.

Lembre-se que a espanhola e o craque têm uma filha em comum, Alana. Por sua vez, Cristiano Ronaldo também é pai de Cristianinho e os gémeos, Eva e Mateo, que nasceram com recurso a gestação de substituição.