Georgina Rodríguez surpreende Cristiano Ronaldo com atuação de Fernando Daniel

A espanhola surpreendeu o internacional português com uma atuação de Fernando Daniel, na noite de sábado, cumprindo um sonho do artista.

Georgina Rodríguez convidou Fernando Daniel para surpreender e atuar em privado para Cristiano Ronaldo e para outras personalidades, como revelou no domingo o cantor nas redes sociais, destacando que foi “um motivo de orgulho”.

“Fui convidado, pela Georgina, para fazer uma surpresa ao Cristiano. Cantei para o Cristiano, para a Georgina, para os amigos deles e para outras personalidades também. É realmente um motivo de orgulho cantar para o Cristiano Ronaldo porque é uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa em quem eu me inspiro profissionalmente para trilhar o meu caminho também. Só vos posso dizer que ainda nem acredito, estou realmente muito contente. Sonhem, acreditem bastante, estipulem objetivos para a vossa vida, […] trabalhem bastante, com trabalho tudo se consegue. Estou extremamente contente por ter realizado este sonho”, lê-se no Twitter do artista.

Finalmente posso revelar. Ontem, eu sim, fui convidado pela Georgina para surpreender o Cristiano. Foi um momento muito especial para mim. E ouvi-lo a elogiar-me e ver que estava a gostar do concerto foi sensacional. Ontem por dentro estava aos pulos. — F Ξ R N Λ И D O D Λ N I Ξ L (@oFernandoDaniel) August 23, 2020

No Instagram, a namorada do jogador da Juventus também partilhou parte do concerto de Fernando Daniel.

A carregar vídeo…

No concerto privado de Cristiano Ronaldo estavam ainda o cantor C4 Pedro. A festa serviu para comemorar o alegado perdido de casamento do CR7 à espanhola, que exibiu no fim de semana um anel de noivado nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: