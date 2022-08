Georgina Rodríguez visita o Santuário de Fátima

Georgina Rodríguez visitou o Santuário de Fátima. A namorada de Cristiano Ronaldo foi alvo da curiosidade dos fiéis que estavam no local.

Uma visita surpresa. Georgina Rodríguez esteve no Santuário de Fátima neste fim de semana. De lenço na cabeça, vestido branco e um ramo de flores na mão, a namorada de Cristiano Ronaldo não passou despercebida aos fiéis que estavam no local de peregrinação, entre eles, muitos emigrantes.

No Santuário, Georgina Rodríguez, sempre acompanhada pela equipa de segurança, comprou uma vela e tirou imagens com o telemóvel durante a missa.

“Continua a iluminar o meu caminho, virgem”, escreveu Georgina Rodríguez nas redes sociais.

Recorde-se que esta visita ao local de peregrinação acontece numa altura em que o namorado, Cristiano Ronaldo, se apresentou mais tarde no Manchester United, depois de alegar “problemas familiares”.

Desde então, especulou-se sobre um regresso do “Internacional” português ao Sporting e, mais recentemente, sobre um possível ingresso nos alemães do Borussia Dortmund, mas o CR7 mantém-se a jogar em Old Trafford.

Os “problemas familiares” poderão relacionar-se com a perda do bebé gémeo que Georgina Rodríguez estava à espera e às más recordações que a cidade de Manchester traz ao casal.

Em breve a plataforma de “streaming” Netflix deve estrear a segunda temporada do documentário “Soy Georgina”, que deve abordar o drama da empresária espanhola.