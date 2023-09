Gisela João é a convidada deste sábado do “Taskmaster”

O programa “Taskmaster” já regressou às noites de sábado da RTP1 e Gisela João é a próxima convidada do formato.

“Taskmaster” já está de volta. O programa, conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, regressou aos ecrãs da RTP1 para animar as noites de sábado com o elenco composto por Cândido Costa, Madalena Abecassis, Wandson Lisboa e Gabriela Barros.

No primeiro episódio do formato, António Raminhos foi o convidado. No segundo episódio do programa, mais uma celebridade irá juntar-se ao elenco. “Gisela João é a próxima convidada do ‘Taskmaster’! Mais um programa no qual a boa disposição não vai faltar. Não percam, sábado a partir das 22h na RTP”, lê-se na página oficial do programa.

De relembrar que, à N-TV, os apresentadores e o elenco fixo revelaram o que está por detrás do sucesso de um programa “que está do lado do bem”.