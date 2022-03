Gisela Serrano compara opinião de Pipoca a anúncios do YouTube

Gisela Serrano e A Pipoca Mais Doce já trocam galhardetes à boleia da nova edição do ‘Big Brother’ da TVI e sobre a, até agora a concorrente mais comentada pelo seu comportamento de ‘capitã’.

Ana Barbosa foi a primeira concorrente a entrar na casa e logo surtiu em Ana Garcia Martins, A Pipoca Mais Doce, um “ódio de estimação”. Mas, um dia depois, a comentadora do Big Brother voltou a a abordar o tema no diário da tarde do reality show da TVI, para a comparar com a ex-participante deste tipo de formatos, Gisela Serrano e não só.

“A Ana faz-me doer o sangue, já não podia ouvi-la. A Ana é a Gisela Serrano 2.0, com qualquer coisa de Pedro Soá. Tem ‘Soazices’, mas é mais a Gisela“, analisou Ana Garcia Martins em conversa com Helena Coelho.

Horas depois, e sem nunca ficar sem resposta, a ex-participante de reality shows e também comentadora regular neste tipo de formatos como ‘Big Brother’ ou ‘A Quinta’ reagiu nas stories da rede social Instagram. “Minha querida Pipoca, a tua opinião para mim é igual aos anúncios do YouTube, ignoro em segundos”, escreveu, com recados que iam desfilando na mensagem.