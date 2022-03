Giulia Be, cantora de “Menina Solta”, está infetada com Covid-19

A artista brasileira revelou nas redes sociais que testou positivo para a Covid-19 apesar de estar em isolamento social desde março.

Giulia Be, a cantora de “Menina Solta”, explicou que testou positivo ao novo coronavírus, tendo contraído a doença através do irmão, que também foi diagnosticado esta semana.

“Fiz os exames e também descobri. Estou assintomática e, pelo menos, nós vamos passar os nossos aniversários juntos em isolamento social”, referiu a intérprete no Instagram.

Recorde-se que Giulia Be tinha um concerto agendado em Portugal este ano no Rock in Rio Lisboa, que foi adiado devido à pandemia.