O Clube Cuá Cuá, na Quinta do Lago, no Algarve, recebeu a festa de verão da SIC, que ficou marcada pelo glamour e elegância das caras da estação.

Após dois anos de interregno por causa da pandemia, voltaram as festas de verão dos canais. Depois do evento da TVI, neste domingo foi a vez da SIC reunir algumas das principais caras, no Clube Cuá Cuá, na Quinta do Lago, no Algarve.