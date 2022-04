Globo exibe “O Natal Perfeito” no próximo dia 22

Com direção artística de Vinícius Coimbra e texto de Priscila Steinman, “O Natal Perfeito” leva ao público temas como a consciência ambiental, o reaproveitamento, a reciclagem e a economia de recursos.

“O Natal Perfeito” conta a história de Catarina (Melissa Nóbrega), uma menina que vive num condomínio de luxo e que decide fugir de casa porque os seus pais não compraram o presente que ela esperava. Ao saltar o muro, desmaia e é resgatada por Jonas (Cauã Antunes), menino órfão que mora num ferro-velho e constrói a sua realidade a partir do lixo. Cercado por acessórios e engenhocas feitas a partir de sucata, Jonas não desperdiça os recursos e tem um amigo que é a sua melhor companhia, o Senhor Perfeito (Caio Blat). Uma figura especial, completamente imperfeita e desfigurada, mas com quem se identifica.

Para Priscila Steinman, o público vai poder encantar-se com uma história de amizade sincera e com um discurso social que fala sobre a sociedade e realidade brasileira. “Adoraria que essa história se encaminhasse para um lugar de questionamento sobre o nosso mundo, nosso comportamento. ‘O Natal Perfeito’ invoca o espírito da Fé. A Fé no outro, no próximo, no coletivo, nas suas ações, na transformação, de que para que as coisas possam melhorar, somos nós que precisamos agir”, refere a autora.

“O Natal Perfeito” é exibido na Globo no dia 22 de dezembro, às 23.15 H.