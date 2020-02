Globo Now abre sinal a todos operadores e antecipa o Carnaval

Entre os dias 14 e 20 de fevereiro, os assinantes da MEO, NOS, NOWO e VODAFONE podem aceder de forma gratuita aos conteúdos que integram a oferta do canal

O Globo Now vai abrir o sinal em todos os operadores entre os dias 14 a 20 de fevereiro. Desta forma, os assinantes da MEO, NOS, NOWO e VODAFONE terão a oportunidade acompanhar os preparativos para aquela que é a maior festa do Brasil: o Carnaval.

Durante o período em sinal aberto, o público pode ainda assistir, de forma gratuita, a programas que integram habitualmente a grelha do canal, tais como “Encontro com Fátima Bernardes”, “Mais Você”, “Domingão do Faustão”, “Jornal Nacional”, “Fantástico”, “Conversa com Bial”, “Globo Esporte”, “The Voice Kids” e “Lady Night”, entre muitos outros.

Já no espírito do Carnaval e em contagem decrescente para a grande festa, o Globo Now exibe um especial “Globo News” centrado na história do Afoxé Filhos de Gandhy, fundado por estivadores de Salvador. O bloco, no qual apenas os homens podem desfilar, reúne mais de 6 mil seguidores, que saem com roupas e turbantes brancos e borrifam alfazema pelas ruas. Este programa pode ser visto no dia 14 de fevereiro, às 21h40.

O fim de semana também vai ser recheado de emoção e alegria no Globo Now. O público vai poder assistir aos filmes “Giovanni Improtta” (dia 15, às 21h40) e “Magal e os Formigas” (dia 16, às 21h).

O clima de festa prossegue na segunda-feira, dia 17, com a exibição de um Especial de Carnaval, que pode ser visto a partir das 22h30. Logo em seguida, às 00h10, o público tem a oportunidade de assistir a uma reportagem, através dos olhos e da voz de Fernando Gabeira. Na contramão da folia do Carnaval, o repórter visita mosteiros e conventos em plena a cidade de Salvador para conhecer os retiros espirituais naquela que é uma das cidades mais dedicadas às festas populares do Brasil.

Durante o período em que o Globo Now vai estar em sinal aberto em todos os operadores também vai para o ar um Especial Carnaval com imagens inéditas das escolas de samba de São Paulo. O programa será exibido no dia 18 de fevereiro, às 21h40. O público também vai poder assistir aos preparativos das escolas de Samba do Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro, também às 21h40.

Nesse mesmo dia também vão para o ar dois outros programas relacionados com o Carnaval. Às 22h20, “Como Nasce um Desfile”, que mostra todo o processo de criação e as pessoas que trabalham e que dão a vida pelo carnaval. Logo em seguida, às 22h40, o Globo Now mostra o enredo “Ratos e Urubus, larguem minha fantasia”, que foi levado para a Avenida pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, responsável pela construção de uma nova plástica para o carnaval brasileiro.

Além da programação especial que engloba os preparativos do Carnaval 2020 e reportagens especiais centrados nessa mesma temática, o público pode ainda assistir aos programas que integram o leque de programação do Globo Now, canal que está disponível por subscrição nos operadores MEO, NOS, Nowo e Vodafone e que vai estar em sinal aberto na semana de 14 a 20 de fevereiro. Este período antecede outro momento marcante para a programação do canal, que consiste na transmissão do Carnaval brasileiro.

Terminado o período em que o Globo Now vai estar em sinal aberto, a festa prossegue para quem decidir assinar o canal, com a disponibilização de várias condições especiais.

LEIA TAMBÉM: