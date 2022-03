Globo Now exibe final da Supercopa do Brasil em sinal aberto

Partida será exibida no dia 16 de fevereiro, às 14h, e coincide com o período em que o canal pode ser visto de forma gratuita em todos os operadores.

Além dos preparativos para o carnaval e da programação que integra habitualmente a grelha do Globo Now, o público vai poder assistir à Supercopa Brasil 2020 durante o período em que o canal estará em sinal aberto em todos os operadores. A partida, que será disputada entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, tem exibição marcada para o dia 16 de fevereiro, às 14h, no Globo Now.

O estádio Mané Garrincha, situado em Brasília, é o palco desta emocionante final, que opõe o vencedor do Campeonato Brasileiro 2019 (Flamengo, equipa treinada por Jorge Jesus) e o vencedor da Copa do Brasil 2019 (Atlético Paranaense).

Além de futebol, entre os dias 14 e 20 de fevereiro os assinantes da MEO, NOS, NOWO e VODAFONE terão a oportunidade de acompanhar os preparativos a grande popular do Brasil, o Carnaval.

